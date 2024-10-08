من يرغب في التظاهرات والثورة عليه أن يفعل ذلك في شوارع السودان وليس على فيس بوك

السودان بلد يسع الجميع .. الآن شبابه يحملون السلاح للدفاع عن الأرض والعرض، من يرغب في التظاهرات والثورة عليه أن يفعل ذلك في شوارع مدن السودان وليس على فيس بوك ..

الأولوية للسودانيين حالياً العودة إلى بيوتهم مهما كلف الثمن، يعمل من أجل ذلك ، شباب الثورة ، الفلول ، وعامة الشعب ، يقاتلون في خندق واحد .

بعد دحر المليشيات وتطهير البلاد من غزو المرتزقة، سيكون بإمكان كوادر ق.ح.ت و تقدم العودة إلى بيوتهم من المهاجر والملاجئ والتظاهر في الشوارع لاسترداد الديمقراطية بعد فشل مليشياتهم في استردادها بالسلاح ..

لن يتعرض لكم أحد .. لا نظامي ولا فلولي .. ستجدون الرد حاضراً من عامة الشعب ..

الأمر الآخر .. لماذا الدعوة للثورات التي تكلف ارواحاً وخسائر ، لماذا لا تكون الدعوة للانتخابات ؟

لماذا ترفض أحزاب الامارات الانتخابات؟

لماذا يحارب وكلاء المشروع الاستعماري فكرة الانتخابات؟

الإجابة: لأن صندوق الاقتراع سيأتي بالاسلاميين محمولين على أعناق الشعب ..

اذاً.. الفيس بوك مسرح جيد لتحقيق الاحلام السريالية ..

رشان اوشي