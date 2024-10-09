طب وصحة
مستشفى مكة يجرى (600) عملية مجانية بمدينة الأبيض
دشن الدكتور عمر عبدالله عمر مدير مستشفى مكة لطب وجراحة العيون بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مخيم عمليات (الماء البيضاء) بمقر المستشفى بمدينة الأبيض الذى يستهدف إجراء (600) عملية مجاناً بكلفة كلية بلغت (208.800.000) مئتان وثمانية مليون وثمانمائة الف جنيه مقدمة من مؤسسة العون المباشر الكويتية عبر مؤسسة البصر العالمية.
وأوضح أن العمل سيتواصل حتى إكتمال العدد المستهدف مشيراً الى سهولة الإجراءات فى الكشف وتحديد العملية وأكد أن الهدف من هذه المنح محاربة العمى وتقديم خدمات طبية وإيصالها للمواطنيين بمناطقهم وأشار الى ان المستشفى قدم العديد من المخيمات خلال الفترة الماضية اضافة الى مخيم آخر ينفذ لاحقا بكلفة جزئية داعيا الاستفادة من هذه المنح المجانية لمحاربة العمى وتقدم بالشكر لحكومة وشعب الكويت على هذا الدعم الكبير.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة