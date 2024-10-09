مستشفى مكة يجرى (600) عملية مجانية بمدينة الأبيض

وأوضح أن العمل سيتواصل حتى إكتمال العدد المستهدف مشيراً الى سهولة الإجراءات فى الكشف وتحديد العملية وأكد أن الهدف من هذه المنح محاربة العمى وتقديم خدمات طبية وإيصالها للمواطنيين بمناطقهم وأشار الى ان المستشفى قدم العديد من المخيمات خلال الفترة الماضية اضافة الى مخيم آخر ينفذ لاحقا بكلفة جزئية داعيا الاستفادة من هذه المنح المجانية لمحاربة العمى وتقدم بالشكر لحكومة وشعب الكويت على هذا الدعم الكبير.

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