مجلس أساتذة جامعة شندي يجيز النتائج النهائية ل (604 ) من خريجي الكليات المختلفة

أقرّ مجلس أساتذة جامعة شندي النتائج النهائية لـ 604 من خريجي كليات الجامعة المختلفة بمختلف الدرجات العلمية، وذلك خلال اجتماعه الثاني لعام 2024، الذي عُقد بقاعة الأستاذ إبراهيم حمزة في مجمع الكليات الطبية يوم الاثنين، برئاسة مدير الجامعة الدكتور حسن عوض الكريم علي، وبحضور رئيس مجلس الجامعة المهندس المعتصم إبراهيم، الذي خاطب المجلس مشيدًا بجهود الجامعة ومنسوبيها في مواصلة العملية التعليمية والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات الطبية.

وقد وافق المجلس على النتائج النهائية لبرنامج الدراسات العليا في درجات الدكتوراه، الماجستير، والدبلوم العالي، بالإضافة إلى نتائج خريجي البكالوريوس والدبلوم التقني في كليات القانون، الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال، الآداب، التربية، السياحة والآثار، علوم التمريض، علوم المختبرات الطبية، العلوم والتقانة، الطب، والتنمية البشرية والتكنولوجيا.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع مشاريع الأنظمة الأساسية لأمانة المكتبات، عمادة البحث العلمي والابتكار، ومعمل الأبحاث المركزي لعام 2024، وكذلك اللائحة الأكاديمية لكلية الدراسات العليا. وأكمل المجلس أيضاً تشكيل عضوية لجانه الدائمة.