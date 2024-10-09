علوم و تكنلوجيا
معهد ابحاث الفضاء والطيران (إسراء) .. السودان يشارك في الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي
يشارك السودان في الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي المقام حاليا عبر الاثير في الفترة من الرابع إلى العاشر من أكتوبر بمشاركة أكثر من ٩٠ دولة والذي يعتبر حدثا سنويا للاحتفال الدولي بالعلوم والتكنولوجيا ومساهمتهما في تحسين حالة الإنسان.
وقال دكتور انور احمد عثمان الباحث الفلكي وأستاذ الفلك ومستشار أبحاث الفضاء والطيران لوكالة السودان للانباء ان معهد ابحاث الفضاء والطيران (إسراء) يقيم بهذه المناسبة عدة محاضرات وندوات يلقيها عدد من الباحثين بالمعهد والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك، كما ان هناك عدة مشاركات سودانية حيث قدم البروفيسور مؤتمن ميرغني مدير معهد ابحاث الفضاء كلمة افتتاحية بهذه المناسبة.
وشملت مشاركات السودان تقديم الدكتور انور احمد عثمان مستشار معهد ابحاث الفضاء والطيران محاضرة مختصرة عن(الشمس ودورها في حياة الانسان)، و دكتور محمد يحيى الكناني محاضرة عن طقس الفضاء.
كما قدمت المهندسة السودانية براءة إسحق حسن محاضرة عن دور الوكالات الفضائية في التغير المناخي، هذا بجانب مشاركات اخرى من متخصصين سودانيين متواجدين في بعض الدول.
وتشير(سونا) إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في تحديدها للأسبوع العالمي للفضاء على ذكرى يومين مهمين في تاريخ الفضاء، أولهما: إطلاق أول قمر صناعي أرضي من صنع الإنسان (سبوتنيك1) في 4 أكتوبر 1957م، أما اليوم الثاني فهو ذكرى التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي في 10 أكتوبر 1967م.
ويركز موضوع الأسبوع العالمي للفضاء لعام 2024 على أهمية استغلال الفضاء في تعزيز ودعم التنمية المستدامة.
سونا
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