شاهد.. الفيديو “الترند” على مواقع التواصل.. سوداني يدخل في نقاش مع “خواجية” داخل الطائرة ويرفض ترك مقعده وسط ضحكات أصدقائه والمتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أصبح “ترند” على السوشيال ميديا, وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام سوداني داخل الطائرة بتصوير ردة فعل صديقه مع إحدى “الخواجيات”.

الفيديو الذي تم تصويره من داخل طائرة الخطوط المصرية أظهر السوداني وهو يرفض مبارحة مقعده بالرقم “41” للخواجية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فبعد نقاش طويل بين السيدة “الخواجية”, والشاب السوداني, وكل يتحدث بلغته ولا يعرف لغة الطرف الآخر رضخت “الخواجية” وجلست في الكرسي الأخر بجوار بعض السيدات وسط ضحكات صديق الشاب الذي قام بتصوير المشهد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين