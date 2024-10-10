شاب يتحرش بـ طالبة داخل اتوبيس نقل عام في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بتعرض طالبة بالفرقة الرابعة بكلية تجارة جامعة حلوان لتحرش من شاب أثناء ركوبهما حافلة نقل عام.

تمكن المواطنون من ضبط الشاب وتسليمه إلى قسم الشرطة، وكشفت التحريات والفحص التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتهم، شاب يبلغ من العمر 24 عاماً وحاصل على دبلوم فني صناعي، قد تحرش بالطالبة أثناء ركوبهما الحافلة على طريق النصر.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة بالقاهرة لمباشرة التحقيقات.

صدى البلد