شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية فائقة الجمال تشعل مواقع التواصل بــ”زردية” البرهان وتهتف: (جيش واحد شعب واحد النصر للسودان)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين للصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت أثيوبية حسناء بالمشاركة في “الترند” السوداني الشهير هذه الأيام “زردية” قائد الجيش السوداني البرهان.

https://www.facebook.com/reel/1070939881488659

حيث عبرت الحسناء الأثيوبية عن دعمها للشعب السوداني وجيشه بتقليدها الحركة التي أصدرها رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الأثيوبية, لم تكتفي بإشارة “الزردية” حيث قامت بدعم الجيش بالشعار الأول: (جيش واحد شعب واحد النصر للسودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين