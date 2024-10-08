بالصورة والفيديو.. من داخل إستاد الملك عبد الله بجدة.. الإعلامي مازن حلمي يتخلى عن موقف “الحياد” الذي اتخذه خلال الحرب ويلوح بــ”زردية” وساخرون: (خلاص عرفتوا الدعامة انتهوا؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للإعلامي الشاب مازن حلمي, حقق شهرة واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الإعلامي الشاب وهو يلوح بإشارة قائد الجيش السوداني الشهيرة “الزردية”.

وأشار مازن حلمي, الذي ظهر وهو يرتدي شعار نادي الأهلي السعودي, بالزردية من داخل إستاد الملك عبد الله بمدينة جدة خلال متابعته لمباراة الهلال والإهلي ضمن مباريات الدوري السعودي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لقطة المذيع الشاب بسخرية كبيرة وذلك بعد التزامه بالحياد في الحرب الدائرة بين الجيش, والدعم السريع, حيث كتب أحدهم ساخراً: (خلاص عرفتوا الدعامة انتهوا؟) وكتب آخر: (أهم شي تجديد الجواز ناس طرفي النزاع بدوا يظهروا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين