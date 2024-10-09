🔴 أمريكا تفرض عقوبات علي أيموني كورليوني

أمريكا تفرض عقوبات علي أيمونى كورليونى:

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، عقوبات على القوني حمدان دقلو، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة لمواصلة الحرب في السودان.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث “في الوقت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الجهات عن السلام، يواصل أفراد رئيسيون من كلا الجانبين – بما في ذلك القوني حمدان دقلو – شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد مواطنيهم”.

وأضاف “ستستمر الولايات المتحدة في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة”.

* حسب شمارات السوشيال ميديا التي لا نعلم دقتها قنقوني لمن كان في جامعة شرق السودان كان ما مرتاح لي إسمو….القونى اسم يطلق علي من حفظ القران الكريم….قام غيرو من القوني لي أيمن.

معتصم اقرع

