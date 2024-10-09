🔴 عبدالرحيم دقلو الآمن والمتنقل بين دوامر دارفور وأحياء أنجمينا الفاخرة ونيروبي، يأمر قواته بمهاجمة شندي !!

مع بداية النهايات

بعد هروب اللواء متمرد عصام فضيل

واللواء متمرد حسن محجوب غرباً

وخروج صالح عيسى إلى تشاد بمتبقي ثروة آل دلقوا من الذهب والعملات …

ومقتل القادة الميدانين!!

ما هو مصير المقاتلين المضللين في الخرطوم والجزيرة ؟ ما هو مصيرهم في المصفاة والأودية القريبة منها ؟ وقد امرهم عبدالرحيم الآمن والمتنقل بين دوامر دارفور وأحياء أنجمينا الفاخرة ونيروبي ، بمهاجمة شندي في عملية إنتحارية !!!! ،

وهي أوامر يرى كثيرون انه يقصد بها التخلص من هذه المجموعة من بقية المقاتلين خاصة من أبناء الماهرية الذين يمكن ان يسببوا له مشاكل لاحقاً،

إن الدعم السريع وبعد رفع داعميه يدهم عنه ، بدأ قادته يفكرون في طي هذا الملف بهدوء ، بداية بالتخلص من القادة الميدانيين والمقاتلين الشرسين الذين يمكن ان يمكن ان يسببوا لهم مشاكل مستقبلاً ..

اما بقية المقاتلين المنتشرين في الخرطوم وجزء من مناطق الجزيرة والآخرين الذين يشكل بعضهم مشكلة لتشاد ، فلا آحد يهتم بمصيرهم وتركوا للمحرقة القادمة ! !

ان ما يجري الان ، وهو واضحٌ لمن يتابعونه هو ترتيب لمستقبل أسرة دقلو وبعض القادة والبطون قبل إعلان نهاية الحرب ، و وقد سأل احد القادة في اجتماع مع عبد الرحيم( هل نفهم ان الحكاية الان game over ) فأشار عبد الرحيم برأسه نعم .

سناء حمد العوض

