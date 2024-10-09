⭕️-الجيش يتقدم في كل المحاور ويلتحم وينفتح ويمشط مناطق كبيرة بولاية الخرطوم بمحلياتها المختلفة ويحرر مناطق بالجزيرة وسنار وأهمها منطقة جبل موية التي كانت تربط ولايات الجزيرة سنار- النيل الأبيض وكذلك في دارفور المشتركة تلحق بالمليشيا المتمردة والمرتزقه هزائم نكراء وتتقدم نحو الجنينة و وصلت بوابة مليط وكذلك اليوم تم تنظيف منطقة جريوة بالنيل الأزرق التي دنستها المليشيا والقوات المسلحة والقوي المشتركة يمسكون بزمام المبادرة

الموجودين الأن من باقي الجنجويد والمرتزقة بلا إمداد و وقود ومحاصرون في مناطق أشبه بالجزر المعزولة مرصودين تحيط بها القوات المسلحة والمجاهدين وجهاز الأمن والبراؤون من كل الإتجاهات إحاطة السوار بالمعصم وينفذ فيهم سلاح الطيران عمليات نوعية فلا يعدوا اكثر من كونهم أخر كرت إستغنت عنه قيادتهم وتركتهم لمصيرهم المحتوم.

وكان هنا كيان إسمه الدعم السريع …..!! حيث القوى والرجال والمال والسلطة وسرعة العمل سيطرنا وسيطرنا واستلمنا علي…وعلي ….

وعلي البرهان وزمرته تسليم أنفسهم والخروج من البدروم

■-إنتهى حلم مملكة آل (دقلو) ونفوذ دويلة الإمارات ومشروعها الإستعماري القذر

وانتهي أي أمل وحلم للقحاطة والخونة والعملاء ومتسلقي الثورات من بقايا الشيوعيين واللافات الأسمية بعدما تهدم احد اهم أركانها وعناصر قوتها بعزيمة وتضحيات الرجال وصبر أهل السودان….!

هذه الأيام شلة تقزم والجنجويد وذبابهم الإلكتروني شغالين في أسطوانة ثورة ديسمبر المغبورة وكأنهم يبثوا فيها الروح والأمل من جديد لقناعتهم بأنها طريقهم الوحيد من جديد للحياة السياسية.

لا تنسوا يا هؤلاء البل سيطال الجميع بلا إستثناء…..!

حاتم عبدالوهاب عبدالماجد