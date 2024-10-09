بث فيسبوك المباشر …

إعلام العقلاء والمخابيل …

كانت بداية خاصية البث المباشر من خلال فيسبوك إيذانا بمرحلة جديدة في الإعلام السياسي الحر المنفلت إذ صار إطلاق القناة المرئية شبه مجاني بعدما كان يكلف ما يكلف.

وكان إيذانا بظهور نوافذ لا تحصى ولا تعد للعقلاء والمخابيل لمخاطبة العالم مباشرة.

كيف تعرف أن من يخاطبك عاقل أو مخبول ؟

تعرف بالإنجذاب أو النفور وإذا كنت عكسه ولا ترى فيه صورتك في المرآة ، فإذا كنت من صنف العقلاء فستتعرف على المخابيل وتنفر منهم ، والعكس صحيح.

ولا يمكن للعاقل أن يبني رأيه السياسي على إطلالات لمخبول/ة أو مخابيل يصرخون بقيح دواخلهم كل حين وآخر ، فإذا كنت تفعل ذلك فربما كنت مخبولا وأنت لا تعلم.

#كمال_حامد 👓