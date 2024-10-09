الوضع سيء والعبث مستمر، الشمال غارق في الدم، والجنوب غارق في المياه بغير استخدام، وإثيوبيا في الصراع المرير مع فانو، ونفط الجنوب متعثر بسبب حرب الشمال وابتزاز المليشيا ومن وراءها حاليا للجنوب، ورغم ذلك هنالك من ينجح في استغلال جنوب السودان ضد مصر والسودان في قضايا المياه، ويحرض إثيوبيا على العناد (حتى بعد مليء السد!)، وبالرغم من إحساس الرئيس سلفاكير بهذه المخاطر يبدو أن هنالك اختراقات في دولة جنوب السودان لتضليل الدولة عن مصالحها، وعن المخطط في المنطقة كلها.

الخبر …. (جنوب السودان: “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ قبل ساعات من قمة يوغندا … قالت وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق”: إن اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل قبل ساعات من القمة التي ستعقد في أوغندا)

مكي المغربي