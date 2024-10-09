اطلعت على بوست مبارك اردول بمناسبة وصول قيادي بالمؤتمر الوطني للسودان، ومبارك بالمناسبة صديق عزيز وإن لم نلتقي كفاحا، ما يجب قوله عموما ان حكاية سب ولعن المؤتمر الوطني والنظام البائد أصبحت حكاية مملة وسخيفة، وهي مزايدة في غير محلها، والقصد منها ممارسة إرهاب نفسي على كل ناشط سياسي حتى لا يخرج من مسار مرسوم بعبط شديد،

القول الفصل أن المؤتمر الوطني كنظام سياسي انتهي حكمه مثل أي نظام سياسي سابق، وأن محاسبة المؤتمر الوطني كقوي سياسية يجب أن تكون عبر صندوق الانتخابات، وأن محاسبة افراده على أي تهمة جنائية يجب أن تكون عبر القضاء، واي تهويل وممارسة وصاية على الشعب السوداني هو محض استهبال سياسي.

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