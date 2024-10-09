التضخم في مصر يرتفع

ارتفع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 26.4% مقابل 26.2% في أغسطس/ آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء.

كان معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع لأول مرة منذ 5 أشهر خلال الشهر الماضي، من 25.7% في يوليو/ تموز.

كانت رويترز توقعت أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض في سبتمبر/ أيلول بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/ آب، لكن البيانات جاءت مخالفة للتوقعات.

وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/ آب، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس/ آب.

ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو/ حزيران. كما خفضت قيمة الجنيه مارس/ آذار الماضي.

العين الاخبارية