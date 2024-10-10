طب وصحة
والي الشمالية يتفقد مركز عزل مصابي الكوليرا بالدبة
تفقد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله برفقة مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة الأستاذ أمير حسن البشير والمدير التنفيذي لمحلية الدبة الاستاذ محمد صابر محمد أحمد مركز العزل لمصابي مرض الإسهال المائي الحاد بمحلية الدبة.
كما زار والي الولاية والوفد المرافق له مستشفى الدبة و تفقد قسم العناية المكثفة بالمستشفى وخلال اجتماعه بإدارة المستشفى تعرف على سير العمل والأداء والمشاكل التي تواجهه وسبل إيجاد حلول لها. واستمع والي الشمالية إلى تقرير حول انحسار حالات الإصابة بوباء الكوليرا، واشاد الوالي بجهود الإدارة التنفيذية لمحلية الدبة يساندها الجهد الشعبي والغرفة التجارية، والمقاومة الشعبية والاجهزة النظامية في مجابهة وباء الكوليرا .
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