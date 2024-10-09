جرائم وحوادث
حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت لمتهم تجسس على البلاد
اصدرت محكمة جنايات شندي العامة يوم الثلاثاء حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ص ع ع م ن ) بعد أن ادانته المحكمة في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ /25/2024م)لمخالفته نص المادة (53) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التجسس على البلاد ومثلت النيابة العامة الإتهام أمام المحكمة وبحضور محامي الدفاع الذين ترافعوا عن المتهم .
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