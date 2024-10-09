شاهد بالفيديو.. قائد الجيش السوداني يعود لتصدر “الترند” بإشارة جديدة والجمهور: (الكاهن جاكم بالجديد يا دعامة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قصير لرئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر البرهان, أمام عدد من الضباط والجنود وهو يلوح بيده لأعلى في إشارة جديدة.

https://www.facebook.com/reel/939413334664432

وكانت إشارة “الزردية”, التي أطلقها قائد الجيش قد تصدرت الترند داخل وخارج السودان, بعد قام بها عدد من النجوم والمشاهير كتقليد للبرهان ودعم للجيش.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, تفاعل مع إشارة قائد الجيش الجديدة مع توقعات بإكتساحها للترند, وكتب أحد ناشرو الفيديو: (الكاهن جاكم بالجديد يا دعامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين