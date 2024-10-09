شاهد الفيديو المسرب.. “الطيران طلع عينا والله”.. أفراد من الدعم السريع يصورون مقطع لأنفسهم وهم يختبئون تحت الأشجار ويعبرون عن خوفهم وهلعهم الشديد من طيران الجيش

قام أفراد من قوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ أبريل من العام الماضي, بتصوير مقطع فيديو لأنفسهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر أفراد الدعم السريع وهم يختبئون تحت الأشجار.

وعبر “الدعامة” خلال تصويرهم للمقطع عن خوفهم وهلعهم الشديد من طيران الجيش الذي ظل يقصف محل تجمعاتهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر أفراد الدعم السريع وهم يختبئون تحت الأشجار خوفاً من الطيران, مع تعليق من مصور المقطع قال فيه: “الطيران طلع عينا والله يا جماعة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين