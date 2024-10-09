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شاهد بالفيديو.. السيدة السودانية التي وقفت مع زوجها في زواجه الثاني وزفته عريساً لــ”ضرتها” تشغل الرأي العام ومطربة تطلق لها أغنية خاصة: (الحسادة خلوها عزيزة قمة ما بتصلوها)

2024/10/09
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اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية في اليومين الماضيين بمقطع فيديو لسيدة سودانية قامت بتجهيز وزف زوجها عريساً لزوجته الثانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “عزيزة”, في عدد من مقاطع الفيديو وهي تشارك زوجها الأفراح وتقوم بتجهيزه في حفل زواجه الثاني على “ضرتها”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً الجنس اللطيف اهتم بتصرف “عزيزة” الغير معتاد تجاه قرار زوجها بالزواج للمرة الثانية ومساعدته هي بالذات على إكمال الفرح.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تصدر الموضوع الترند للدرجة التي جعلت مطربة سودانية تطلق لعزيزة أغنية خاصة قالت في مطلعها: (الحسادة خلوها عزيزة قمة ما بتصلوها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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