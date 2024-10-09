شاهد.. فيديو مؤثر.. مُسنة سودانية تعانق ضابط بالجيش وتخاطبه بكل ثقة وعشم: (تجيني ولا كتر خيرك وتجيب لي الدواء حقي لأنك ولدي) والأخير يرد عليها بكل أدب: (حاضر سمعا وطاعة يا أمي)

في إطار سعي المؤسسة التعاونية الوطنية بالقوات المسلحة, في زيارة المواطنين وتفقد أحاولهم التقى الضابط المسؤول بالمؤسسة بسيدة مُسنة داخل الحي الذي تسكن فيه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبرت السيدة عن سعادتها الكبيرة لحظة مشاهدتها لضباط وجنود الجيش بالمؤسسة, وهي تهتف (ديل ناس الجيش).

وتلخصت طلبات السيدة المُسنة في أدويتها وعلاجاتها, حيث خاطبت الضابط بثقة وعشم كبير (تجيني ولا كتر خيرك وتجيب لي الدواء حقي لأنك ولدي).

ليرد عليها الضابط في مشهد مؤثر: (حاضر سمعا وطاعة يا أمي) وقام بمنحها رقم هاتفه الشخصي ووعدتها بحل جميع مشاكلها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين