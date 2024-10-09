بالفيديو.. مؤرخ مصري يعدد وقفات السودان مع مصر في أزماتها ومنعطفاتها التاريخية: (يجب أن لا ننسى الفضل بيننا.. السودان له وقفات مشرفة جداً معنا خصوصاً في الحروب التي شهدتها مصر)

شدد خبير سياسي ومؤرخ مصري, عبر إحدى القنوات المصرية على وقفة السودان مع مصر خلال الأزمات التي شهدتها الأخيرة في سنوات مضت.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حل الخبير السياسي ضيفاً على إحدى البرامج ورد على سؤال مستضيفه قال فيه: (ما تقدرش تحصي عدد السودانيين في مصر).

وأكد المؤرخ في حديثه: (رد السؤال أن السودان فتح ذراعيه للكلية الحرب المصرية خلال الحرب التي شهدتها مصر في عام 1967).

وعدد الخبير السياسي للمذيع الوقفات التاريخية التي قام بها السودان تجاه مصر خلال الأزمات والمنعطفات التي مرت بها مصر, واستشهد بعبارة الرئيس السيسي التي يقول فيها دائماً: (يجب أن لا ننسى الفضل بيننا)

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكر المحلل المذيع بخروج الشعب السوداني عن بكرة أبيه لاستقبال الرئيس المصري جمال عبد الناصر, عند زيارته للسودان خلال إحدى الأزمات المصرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين