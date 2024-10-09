شاهد بالصورة والفيديو.. رداً على الفتنة المنتشرة عبر السوشيال ميديا.. حسناء سودانية تظهر مع صديقتها المصرية ويطلقن مبادرة: (مهما تطلعوا إشاعات مصر والسودان أخوات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر والسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاتين من دولتي مصر, والسودان, جمعتهما علاقة صداقة قوية.

https://www.facebook.com/reel/842278037982315

الصديقتين أطلقن مبادرة وصفت بالجميلة وذلك بعد انتشار فتنة على السوشيال ميديا في الأونة الأخيرة القصد منها إشعال حرب بين أبناء البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور الصديقتين في مقطع فيديو قالت فيه إحداهن: (مهما تطلعوا إشاعات مصر والسودان أخوات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين