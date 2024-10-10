الإفراط في تناول القهوة والمشروبات الكربونية يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية

كشفت دراسات علمية حديثة أن الإفراط في تناول القهوة والمشروبات الغازية، التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون مثل الصودا والمشروبات الغازية والمياه الفوارة، يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقد شملت هذه الدراسات، التي أُجريت في جامعتي جالواي في أيرلندا وماكماستر في كندا ونشرتها مجلة *Journal of Stroke* العلمية، عشرات الآلاف من المشاركين من 27 دولة.

وأفادت الدراسة التي نشرها موقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، بأن الإفراط في تناول المشروبات الغازية، سواء المحلاة بالسكر الطبيعي أو الصناعي، يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 22%. كما أشارت إلى أن عصائر الفاكهة تزيد من خطر السكتات الناتجة عن نزيف المخ بنسبة 37%، وخاصة بين النساء.

ووجد الباحثون أن عصائر الفاكهة تحتوي على سكريات ومواد حافظة ضارة بالصحة، ونصحوا بدلاً من ذلك بشرب أكثر من سبعة أكواب من الماء يومياً للحد من احتمالات الإصابة بالسكتات الناتجة عن جلطات الدماغ.

وأشار أحد الباحثين في الدراسة قائلاً: “ننصح بتجنب استهلاك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، والاعتماد على شرب الماء كبديل صحي.”

وفي دراسة أخرى، توصل الباحثون إلى أن تناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة يومياً يزيد من خطر الإصابة بالسكتات بنسبة 37%، بينما يقلل تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر من هذا الخطر بشكل ملحوظ.

وأشار أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من أهم العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات، غير أنه يمكن الحد من هذه المخاطر عن طريق الالتزام بأنواع الغذاء الصحي وممارسة التدريبات البدنية.

بوابة الأهرام