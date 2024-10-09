*كلما يحاول الراعي الرسمي (الكات) إظهار او تقديم حميدتي القرين عبر فيديو سوأ كان مخاطبة لجنوده على نحو ما حدث في شارع تقاطع البلدية والقصر او كلمة مسجلة كالتي بثت الليلة ازداد تأكيد الناس ان حميدتي أقرب للموت منه للحياة ولكنه ليس اشعث اغبر وان بدأ انه ذو وجهين ولا اقول طمرين.*

د الرشيد محمد إبراهيم

