سكرات الهزيمة تعيد حميدتي من مماته.. خطاب صريح ومباشر يعكس الهزيمة

سكرات الهزيمة تعيد حميدتي من مماته، ويتهم الطيران المصري بالمشاركة في انتصارات الجيش الأخيرة، يحاول رفع الروح المعنوية لقواته المحرمة،

ويتحدث عن استنفار الجيش للناس، وانه لم يفعل ذلك، وهو يعلم أن الشعب استنفر للدفاع عن نفسه وعرضه وممتلكاته، ولا يمكن للشعب أن يقاتل مع مجرميين،

يتحدث عن جلب الجيش للمرتزقة ويسترجع فض الاعتصام، ويتهم جبريل إبراهيم بانه لص، ويلوم مناوي… ولم ينسى شماعة الإسلاميين

خطاب صريح ومباشر يعكس الهزيمة وفرفرة المذبوح.

صباح موسى

