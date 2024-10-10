تحدثت كثيرا عن أن الاتفاق الإطاري كان سببا جوهريا في الحرب، وكتبت أيضا مقال عن ذلك بالإشارة للبنود وبالأرقام. هاج القحاتة على ذلك وقتها. فهل ياترى سأراهم يهيجون على المتمرد حميدتي اليوم وقد وقعوا معه اتفاقا سياسيا في الثاني من يناير.

هشام عثمان الشواني