الطيران المصري الهزمك في جبل موية اكيد حا يهزمك في اي موقع تاني احسن تكسب زمنك وتحفظ دمك

الخلاصة : على الطيران المصري ان يشد حيله

تطور الطيران والطيران المسير في الفترة الأخيرة بقدرات وخبرات سودانية كاملة الدسم أخبروا ليكم بلد. اخر افضل ليكم

شفتوا ليكم زول عاقل يعادي المصريين والشوايقة في وقت واحد ؟

حميدتي في خطبة الاستسلام يشكر جنوده ويعلن عن رضاه لما قدموه رغم الهزائم الأخيرة

Ammar Saggad

