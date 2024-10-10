ليس هنالك طيران مصري، كلو سوداني وخطاب حميدتي خطاب جنرال مهزوم، ومزنوق

ماحدث في فنقوقة الجبل أوجع حميدتي جدا، أتذكر ذلك اليوم مصدري القريب قال لي حرفياً أن الطيران تعامل مع فنقوقة بسياسة الأرض المحروقة، البراميل المتفجرة عندما تصطدم مع الصخور تصبح شيئا فظيعاً، وحسب معلوماتي ليس هنالك طيران مصري، كلو سوداني.

تحليل مختصر لخطاب حميدتي اليوم💢

🔷 خطاب حميدتي خطاب قائد غاضب، ومنفعل ويشعر بالهزيمة، ويرى أن الروح المعنوية لجنوده منخفضة.

♦️ حميدتي نعى بشكل كببر عملية السلام والتفاوض، ودعوة واضحة للتصعيد والإستعداد لحرب طويلة.

🔷 هزيمة جبل مويه كانت مؤلمة، وأركبت حسابات قيادة المليشيا، والخسائر البشرية وعلى مستوي العتاد كانت كبيرة.

♦️ من الواضح أن اتفاقا سريا كان بين مصر والمليشيا متعلق بحدود مصر، الشمالية ونهر النيل، المليشيا ماتخش الولايتين ديل، الطيران المصري مايضرب قوات المليشيا .. وأظن الاتفاق قد نسف.

🔷 الوضع العسكري لقوات المليشيا في غاية السوء، من الواضح أن هنالك نقصا في الإمداد والذخائر، وتذبذب وسط الجنود والضباط.

♦️ إمكانية إنسحاب قوات المليشيا تدريجياً نحو كردفان ودارفور واردة، فوضعية قوات المليشيا بعض تحرير جبل مويه، خطيرة.

🔷 من الواضح أن حميدتي يريد تعقيد الموقف، بخطاب فيه رائحة عنصرية جهرية قبيلة، وهذا يقودنا لحرب أهلية حقيقية.

♦️ فيما يخص موضوع الإطاري فالرجل هنا صدق، الإطاري عملوهو ناس قحت مع الجيش، الجيش شريك أصيل في الإطاري.

🔷 لازال حميدتي يحافظ على شعرة معاوية مع مناوي، ولكن صعد مع جبريل، وهذا متعلق فقط بالقوة العسكرية الكبيرة لمناوي.

♦️ واضح جدا إنو العلاقة بين المليشيا والعالم الخارجي سيئة جدا، وأعتقد الموضوع ده عندو علاقة بالفاشر والانتهاكات عموماً.

🔷 حميدتي بشعلل في النيران بين البرهان وحميدتي، وبحاول يصغر من إبراهيم جابر، وده حيخليهم يتماسكوا مع بعض أكتر.

♦️ خلاصة القول، الفترة الجاية صعبة شديد على السودان والسودانيين، وربنا يستر الجاي كعب، الجاي كعب.

🔷 الغضب الإنتقام البل الجد الحد … القبلية والعنصرية وصوت البندقية، هذا هو الذي سوف يسود للاسف.

♦️ الله جعلا.

خطاب حميدتي خطاب جنرال مهزوم، ومزنوق جدا جدا.

محمد خليقة