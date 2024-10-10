خلاصة خطاب البعاتي اليوم الذي أخذوه من ورجغة الربيع
🛑خلاصة خطاب البعاتي اليوم الذي أخذوه من ورجغة الربيع أمس
ذكرني الحكامة البتبرطع ولا مطلقة بتحكي سبب طلاقها من راجلها
#خلاصته اعتراف بالهزيمة وانتقال لخطة ب
ومصر ضربتنا والكيزان حاكمننا وعنصرية شندي والشمالية ، واعترف أن لديه حاضنة قبلية وليس السودان
أكد أنه لا يمتلك آلية اتصال وسيطرة عاى جنده وأنهم هاربين
**ابرز ما جاء في خطاب قائد قوات الدعم السريع*
*- التحية لأشاوس قوات الذين استشهدوا في جبل موية بالطيران الحربي المصري .*
علي كرتي عمرك 70 سنة كفاية
جابر رسل 13 قناص عشان يكتل أخوي
البرهان مغتصب
*- الطيران المصري قصف معسكر كرري لقوات التفويج إلى السعودية يوم 15 أبريل.*
*- إيران و7 دول معروفة تدعم مليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية*
*- صمتنا على دور مصر في الحرب ولكنها تمادت ودخلت المعركة بشكل فاضح.*
*- مصر تمد الجيش بقنابل أمريكية زنة 250 كيلو جرام وأبلغت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي “مولي في” قبل عام بالأمر.*
*.) التفاصيل الكاملة لمشاركة الطيران الحربي المصري في معركة جبل موية.**
*مصر منحت مليشيا البرهان خلال مفاوضات جنيف 8 طائرات حربية فئة (K8) بماكينات أمريكية.**
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*- ليس لدينا أي نية في الحكم والبرهان والمؤتمر الوطني أرادوا السلطة وأشعلوا الحرب.*
*- أشعلوا الحرب للقضاء علىنا خلال 4 ساعات ولكنها استمرت 18 شهراً.*
*- نحن بريؤون من “الشفشافة” والمجرمين وقواتنا تقاتل المتفلتين في كل مكان.*
*- انقلاب الحركة الإسلامية في 15 أبريل كان مخطط للفوضى وأطلقوا معتادي الإجرام في كل البلاد خلال ساعة واحدة.*
*- حذرت أمريكا والمجتمع الدولي من “الاتفاق الإطارئ” ولم نرفضه كمبدأ انتقال.*
*- نقاتل مرتزقة من أزربيجان وأوكرانيا والتغراي والجبهة القومية لتحرير اريتريا وإيران.*
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*- الدعم السري.ع يتشكل من كل السودانيين ومجموعة علي كرتي وراء كل المشاكل منذ سقوط البشير.*
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*- أسرى كتائب البراء أقروا بتلقي تدريبات عسكرية منذ 2019 في عدد من الدول .*
*- باركت موقف رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعدم دخول الفشقة رغم المصلحة العسكرية لقواتنا .*
*- نقاتل كتائب الحركة الإسلامية والجيش حسم منذ الأسابيع الأولى في الحرب.*
*- برهان مغتصب وسنثبت كل جرائمه.*
*- البرهان وكتائب البراء منبع الإرهاب بذبحهم النساء والمتطوعين في الحلفايا وعدد من المناطق.*
*- مليشيا البرهان ترفض السلام لأنه يمنع عودة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني للسلطة.*
*- المقاومة الشعبية هي للحركة الإسلامية والحرب ليست لها علاقة بالكرامة.*
*- ياسر العطا “شاغل بال” و”مهرج” والحرب صنعت له قيمة وملفه بطرفي لا يحمل خيراً.*
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*- شمس الدين كباشي أقر في المنامة أمام 7 دول بقيادة الحركة الإسلامية للحرب ضد قواتنا.*
*- المجتمع الدولي يتحمل الفظائع التي وقعت لرفضهم تحذيراتنا من الاتفاق الاطاري .*
*إذا كان المجتمع الدولي يريد عودة الإسلاميين كان عليه عدم المواصلة في الاتفاق الإطاري .*
*- مناوي “مجرم يمثل دور الضحية” وقبض ثمن مشاركته لمليشيا البرهان ونحمله مسئولية تدمير الفاشر.*
**- جبريل إبراهيم لص وحرامي وكوز ومكانه الطبيعي وسط مجرمي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. **
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**- الطيران الحربي يقصف المدنيين في كل السودان عدا ولايتي نهر النيل والشمالية. **
*- البرهان لا يحمل وفاءً وعاقب الذين احتضنوه عشرون عاماً بقصف الطيران.*
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*- لماذا لا يقصف الطيران الحربي مواقع انتشار قواتنا في حجر العسل والبسابير بولاية نهر النيل؟*
*- مليشيا البرهان تخطط لاستبدال الجيش بهيئة العمليات تحت السيطرة الكاملة للحركة الإسلامية.*
*- “ما بتخوفونا” بقصف حواضنن الدع.م السري.ع وسنقاتلكم وسننتصر للشعب السوداني.*
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*- الحركة الإسلامية نجحت في خطة تقديم البرهان للسلطة وفض الاعتصام .*
*- الحركة الإسلامية تدير المجلس العسكري والمعركة الآن*
*- آثار جريمة فض الاعتصام أخفيت في مقر الفرقة الـ 7 مشاة والاستطلاع داخل القيادة العامة بتوجيهات مباشرة من البرهان.*
– أوامري لجميع الضباط والجنود في الإذن التبليغ الفوري للوحدات.
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– نوجه قواتنا بوقف التصوير للمعارك وعلى الجنود عدم إطلاق الرصاص للاحتفال والأسرى خط أحمر .
– لم أقود انقلاب كما يروج الفلول وحال خططت لانقلاب لن يفشل .
*- الحرب فر وكر وحررنا جبل موية وفرق عسكرية ولم نرقص فرحين.*
– نجهز مليون جندي للقتال والأشاوس لقنوا مليشيا البرهان دروس في الشجاعة والثبات.
– سننتقل في معركتنا مع مليشيا وفلول البرهان إلى الخطة (ب).
*- دارفور آمنة بعد تحريرها من الفلول وسنقطع دابر أي مرتزق.*
*- نبارك انتصارات الأشاوس الأخيرة في المزروب والتحية لأبطال وأسود جبل موية*
*على جميع القوات التبليغ الفوري لوحداتها .*
محمد هاشم الحكيم
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