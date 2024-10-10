حميدتي الكذوب: المثل يقول (إذا كنت كذوبا فكن ذكورا) من تناقضات حميدتي أو الشخصية المصنوعة التي تحدثت (أحتفظ ببعض الشكوك) أنه قال في بدايات الحرب أن مجندي معسكرات كرري قصفهم البرهان وزعم أنهم عزل وكان يتم تجهيزهم لقوات التحالف في السعودية، والآن يقول قصفهم الطيران المصري. ثم يتحدث عن تسليح مصري للسودان، طيب إذا مصر أدتنا 8 طيارات مقاتلة وقنابل زنة 250 كيلو وشحن مباشر و …

ترسل طيران تضرب بنفسها ليه؟!

بالمناسبة، انتو مش قلتو “عيال فوزية” .. طيب خايفين منهم ليه؟!

مكي المغربي