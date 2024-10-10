فيديو: حميدتي يتحدث لخاصته عن أن حربه الحالية تدور مع قبيلة (الشايقية)

خلاصة خطاب قائد التمرد تعكس وضعية أوغاده على الأرض.. وسبق لي أن تطرقت عبر منصة (بلد الخير) في مستهل شهر سبتمبر الماضي (بمعلومات موثوقة) عن أن حميدتي يتحدث لخاصته عن أن حربه الحالية تدور مع قبيلة (الشايقية)،



وها هو اليوم ينتقل من مرحلة السر إلى الجهر بحديثه عن حرب الشايقية ضده، ليثبت صحة ما ذكرناه عنه سابقاً، ويؤكد أنه مجرم قاتل وكذاب أشر وعنصري مقيت، يخوض حربه القذرة بدواعٍ إثنية وروافع قبلية وأجندة خارجية بعيدة كل البعد عما يتشدق به عن سعيه لإقرار الديمقراطية والحكم المدني والعدالة الاجتماعية ومحاربة التهميش ومناهضة الكيزان وما إلى ذلك من أكاذيب وخزعبلات..

نسأل حميدتي الذي أنكر ما اقترفه أوغاده ومرتزقته في حق أهل السودان: كيف تنكر وتتنصل عن جرائم مروعة.. شهودها بالملايين.. وضحاياها بالملايين؟

د. مزمل أبو القاسم