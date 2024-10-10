🔴 يعتقد عامة الجنود وصغار الضباط أن شلة قحت لها يد في إشعال هذه الحرب التي قُتل فيها رفاقهم

الجيش تسوده روح معادية ضد قحت ويعتقد عامة الجنود وصغار الضباط – الذين تحتفي بهم قحت و اليسار عموما – أن شلة قحت لها يد في إشعال هذه الحرب التي قُتل فيها رفاقهم.

إنت ما ممكن تقول خلصوني من الكبار كالبرهان و كباشي لأنهم كيزان و فجأة تكتشف أن صغار الضباط و الجنود أيضا يعتقدون أنك خائن و عميل ؛ و صغار الضباط و الجنود هم ميزان دقيق لعقيدة الشعب و يستحيل أن يكونوا كيزان كمان

صحيح ؛ في النهاية سيلتزم الجميع بقرار المؤسسة التي يضعها “كبار الضباط” مثلما كان كثير منهم يتوعدون شيخ الملازمين، و في النهاية لم يُمَس بسوء إحتراما لقرار المؤسسة..لكن كونك تخسر الجيش كباره و صغاره ؛ الضباط و الجنود ؛ معناها إنك عملت حاجة يراها السوداني العادي جريمة و منكر.

الذين احتفوا بحامد الجامد و محمد صديق – رحمه الله – عندما دعموا الثورة عليهم أن يقبلوا بآراء المئات من صغار الضباط و الجنود فيما فعلته قحت مثل هيثم الخلاء و فرحات ود العمدة ؛ و ما ينتظرها في سودان ما بعد الحرب ؛ ليس رأي الفريق العطا وحده بل هو إجماع العسكر و حملَة السلاح في البلد ..حتى الحركات و البراؤون و غاضبون هم معادين لقحت في مواقفها السياسية ..و قحت معادية للجميع.

بيان الجبهة الديمقراطية قبل يومين احتفى بصغار الضباط و الجنود و اعتبرهم وقوداً للثورة و جزءً من قوى الشعب

و ما زلت أذكر قصيدة البعثيين أيام الجامعات..

عمال و فلاحين و الجند و الطلبة

سدا منيعا هي..ما تكترو الغلبة

دحين أي زول متوقع الأسوأ من صغار الضباط و الجند..عندي ليك نصيحة : إما تصلح عملك ..أو اهرب

عمار عباس