التقرب من الجيش!

واضح جدا بعد انتصارات الجيش ، وبعد زيارة محمد بن زائد الاخيرة لمصر ، وتغريدة قرقاش التي تتحدث عن المليشيات في المنطقة، والتي اعبرها البعض ان القصد منها حماس وحزب الله والحوثيين فقط ، وانا اقول المقصود كل المليشيات في المنطقة بما فيهم الدعم السريع وحفتر.

واضح جدا استدارة بعض السياسين والكتاب في مواقفهم وكتاباتهم والتي ابتداها الناطق الرسمي لتقدم بكري الجاك واختتمها عراب تقدم ياسر سعيد عرمان وما بينهما ستجدون الامر واضح في كتابات كتاب كثر.

هذا الامر واضح انه تم بعد صرف أوامر بهذه الاستدارة من الجهات التي تفرض عليهم او تنسق معهم او تستخدمهم.

المهم راقبوا هذه التحولات في الخطاب تجاه الجيش تحديدا.

وليد محمدالمبارك احمد

