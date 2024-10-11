حسن اسماعيل: أحزاب البردعة

> سألني مدير الحوار في قناة التاسعة التركية :- بأي صفة يشارك الإسلاميون في الحرب ؟ قلت له يشاركون بدمائهم وليس بأجنداتهم!!!

> يضحكني سلوك المذهللين هذه الأيام… إذا خرج قادة الإسلاميين إلى الخارج تصايحوا جزلا… لقد هربوا… فإن عادوا كما عاد إبراهيم محمود يوم أمس تهامسوا وجلا ..

لماذا عادوا؟؟ فإن اجتمعوا تحولوا جميعا إلى( ليلى عبداللطيف ) يُنجمون حول أسرار الإجتماع

> الغريبة أنهم يسافرون ويعودون ولايفقدهم أحد … ثم أنهم لايجتمعون… ثم أنهم بلا أحزاب… في الحقيقة وللأسف ستكتشف أن الإسلاميين هم سبب بقاء ووجود كثير من متكلمة السياسة ولذا يرقبون حركاتهم وسكناتهم أكثر مما يتحركون هم ذات أنفسهم

> أعزائي قادة الوطني والحركة الإسلامية.. يبدو أننا سنطالبكم بالغياب حتى تغيب هذه الظواهر الصوتية من السياسيين… ذلك النوع الذي يطلق عليه في أسواق الدواب بالدارجة الفصيحة( فلان ده بردعة بلاضهر ) … تعرفوا ( البردعة)؟؟

> عزيزي إبراهيم محمود… جيت ليه؟

حاشية :-

كنت أقول لبعض خاصتي أن وجود جماعة الحركة الإسلامية مهم لاحداث توازن الاجندات…. ولكن… الصياح المزعج من خصوم الإسلاميين لمجرد ظهورهم كصياح الدجاج الحبيس من رؤية الصبرة يجعلنا نعدل المقترح…. ظهور الإسلاميين بعد التأكد من تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب لدجاج الأحزاب الحبيس!!

> أو يظهروا ولكن في وضع الطيران

حسن اسماعيل