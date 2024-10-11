لولا مصر لما عرف السودانيين السياسة ولا الثقافة ولا الفنون ، لولاها لما عرفنا الشعر والنثر والغناء والخطابة والإلقاء ،، مصر الحضارة ، عصب المسلمين وعزتهم ،،

مصر محمد عبده ورشيد رضا وعرابي ومصطفى صبري وحسن البنا واحمد شوقي وحافظ وسيد قطب وطه حسين والعقاد وهيكل ونجيب محفوظ وحسن حنفى ونصر حامد ابو زيد والمسيري وبطرس غالي والبرادعي ، مصر نبي الله ادريس ويعقوب ويوسف وبوتيفار وموسي وهارون ، مصر فرعون وقارون وهامان ، مصر الثقافة والفنون ، مصر الازهر والاوبرا ودار العلوم ، مصر عبد الرحمن عزام وحسونة وعبد الناصر واكتوبر وام كلثوم

،هي امنا وامننا ومركز قوتنا ، فضلها كبير علي العرب والمسلمين، هى صوت العالم الاسلامي ومصدر كرامته ، واجبنا ان نبرها عندما تضعف بمنع الأذى عنها ورد الفضل والدين اليها .



حسبو البيلي