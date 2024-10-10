رأي ومقالات
من لغة الخطاب يبدو أن حميدتي “منهار ومتهور”
من لغة الخطاب يبدو أن حميدتي ” منهار ومتهور” وغلبت عليه لغة البادية ووصل إلى أقصى حدوده ،
ظن أنه يمكنه احتواء القاهرة عبر دغدغتها بخطاب الإسلاميين وتقديم جزرة للتعاون ورعاية مصالحها ،
وهو جهل وعدم وعي بطبيعة المصالح بين الدولتين عبر مؤسساتهم الشرعية، وكما قلت سابقاً أن حميدتي لا يفهم منطق الدولة كما أنه لا يفهم منطق العلاقات الدولية ، سيخسر حميدتي كثيراً وسيتسبب في خسارة من يدعي تمثيلهم ..
#السودان
#جيش_واحد_شعب_واحد
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