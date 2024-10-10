من لغة الخطاب يبدو أن حميدتي ” منهار ومتهور” وغلبت عليه لغة البادية ووصل إلى أقصى حدوده ،

ظن أنه يمكنه احتواء القاهرة عبر دغدغتها بخطاب الإسلاميين وتقديم جزرة للتعاون ورعاية مصالحها ،

وهو جهل وعدم وعي بطبيعة المصالح بين الدولتين عبر مؤسساتهم الشرعية، وكما قلت سابقاً أن حميدتي لا يفهم منطق الدولة كما أنه لا يفهم منطق العلاقات الدولية ، سيخسر حميدتي كثيراً وسيتسبب في خسارة من يدعي تمثيلهم ..

#السودان

#جيش_واحد_شعب_واحد

حسبو البيلي