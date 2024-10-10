🔴 حميدتي (دنيا زايلي ونعيمكي زايل) والقوني بيده ثروة ال دقلو

أصدرت أمريكا عقوبات على القوني دقلو. تعلم أمريكا قبل غيرها بأن غالبية ثروة آل دقلو بالخارج بصورة عامة في حسابه. وهذا هو مربط الفرس.

لذا برغماتية أمريكا واضحة. وهي تريد الإستيلاء على تلك الثروة (الهاملة). حميدتي (دنيا زايلي ونعيمكي زايل). عبد الرحيم (جربوع) مطارد.

بصورة عامة (الدعم الصريع) يسابق نفسه للدخول في (سحارة) التاريخ. عليه سوف تعقد أمريكا صفقة مع الرجل في نهاية المطاف. لتأخذ نصيب الأسد. وتترك له بقية فتات ليعيش به في حواري الغرب.

وليت (ناس قريعتي راحت) فهموا درس العصر الأمريكي. وصدق من قال: (بأن السياسة لعبة مصالح). وهذا بالضبط ما تفعله أمريكا مع ملف الدعم الصريع.

وخلاصة الأمر رسالتنا للتقزميين: (ماما أمريكا هتفت بأعلى صوتها: “وجدنا الكنز… وجدنا الكنز”. الأمارات عبارة عن ركشة بقيادة صبي متهور. مكتوب في خلفيتها: “هسي بلف”. أما أنتم “صنقعوا دا السماء بطيروا ولا بتركوا”).



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي