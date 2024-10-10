حميدتي يقر بالهزيمة في جبل موية ويقول إن الكثرة غلبت الشجاعة، ويطالب ضباطه وجنوده الفارين بالعودة والبلاغ أو البقاء مع أخواتهم، ويشدد على عدم التصوير وعدم إطلاق الرصاص في الهواء ويقول إن الأمريكان والأوربيين ورطوه في الإطاري ودمروا البلد، ويبدي استغرابه ليه الطيران ما بيضرب الشمالية ونهر النيل! ويقول إن طيرانهم هو يا نار كوني بردا وسلاما على الأشاوس، ويتهم إبراهيم جابر بأنه أحضر 13 قناص ليقتل بهم أخوه عبد الرحيم دون مراعاة لصلة الرحم.

* تشديده على وقف إطلاق الرصاص يشير إلى نفاد السلاح لديهم

* مطالبته ضباط وجنود الدعم السريع بالتبيلغ تعني أنه فقد الكثير من قواته في هذه الحرب ويريد استعواضهم

عزمي عبد الرازق

