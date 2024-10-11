منوعات
أقسم بالله العظيم لو البرهان شال قحاطي في جيبه ودخل بيه السودان ما حيكون آمن
حيجي يوم حتتمنى فيهو قحط رجوع عقارب الساعه لٍما قبل سته إبريل .. قحط إرتكبت جريمه عظيمه في حق السودان والسودانيين !!
إستصغرتهم .. خزلتهم في حاجه ماممكن يغفروها إغترفت جُرم بتحالفها مع المليشيا ودعمها الباطني لمرتزقة القتل والنهب .. قحط ما إستخارت في الطريق المًشت فيهو ده وحتندم ندم مابعدوا ندم ..
أقسم بالله العظيم لو البرهان شال قحاطي في جيبو ودخل بيهو السودان ما حيكون آمن …
تبيان توفيق
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