بعد عودة السودانيين إلى بلادهم.. هل تنخفض أسعار إيجار العقارات في مصر؟

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم، بعد فترة كبيرة من تواجدهم خلال فترة الحرب هناك في السودان، وبعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم، أصباح هناك تساؤل هام يدور فى أذهان الشارع المصري، وهو: هل ستنخفض أسعار إيجار العقارات في مصر خلال الفترة القادمة؟

وفي هذا الصدد، أجرى “صدى البلد” اتصالا هاتفيا بالنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لكي يحدثنا عن توقعاته بشأن ما إذا كان ستنخفض أسعار إيجار العقارات في مصر بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى بلادهم، سيتوقف على عدد العائدين من السودانيين.

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “إذا كانت نسبة السودانيين العائدين إلى بلادهم 50%، فإن ذلك سيكون له تأثير على انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 25%”.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه إذا كانت نسبة السودانيين العائدين إلى بلادهم أقل من 50%، فإن ذلك سيكون لن يكون له أى تأثير على انخفاض أسعار إيجار العقارات في مصر.

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