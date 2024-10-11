بفستان قصير .. شاهد إلهام شاهين بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بصور من أحدث إطلالاتها.

ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة مميزة، حيث بدت بوضوح خسارتها للوزن. ارتدت فستانًا قصيرًا بأكمام طويلة، تميز بلونه الأسود مع بعض التطريزات البسيطة.

أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واختارت مجوهرات بسيطة وغير مبالغ فيها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجًا بألوان ترابية هادئة وبسيطة.

صدى البلد