حميدتي ألمح إلى وجود مؤامرة مسبقة لتدمير السودان

أخطر ما في خطاب حميدتي هو اتهامه للدول الداعمة للاتفاق الإطاري بتدمير السودان وتحميلها المسئولية عن ذلك. وأكثر من ذلك، ألمح إلى وجود مؤامرة مسبقة لتدمير السودان.

إتهام واضح وصريح، ذكر بالتحديد أمريكا والسعودية والاتحاد الأوروبي كما ذكر فولكر. قال لهم “ليه دمرتو بلدنا”. ولكنه لم يأت على ذكر الأمارات إطلاقا!

السؤال هنا من الذي كان يحارب؟ هل أرسلت هذه الدول جنود؟ أرسلت أسلحة؟

– لا.

الذي كان يقاتل هو الدعم السريع بدعم أماراتي وبمساندة عدد من الدول الأفريقية وبمشاركة مرتزقة أجانب تكلمت عنهم تقارير أممية وتقارير صحفية في أكبر صحف العالم. كل العالم يعرف ذلك.

ما الذي أقنعك (أو حتى لنقل أجبرك) كي خوض في مغامرة كنت مسبقا تعرف فشلها؟ لماذا كنت تستعد للحرب طوال الوقت وتهدد الشعب السوداني كله بالحرب إن لم نذهب في تنفيذ الإطاري؟

أمر محير أن يهاجم حميدتي في نفس اللحظة كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي السعودية وقبلهم مصر في خطاب واحد. يبدو أنها درجة بعيدة من اليأس والإحباط، وهو لم يهاجم الأمارات لأنه يتكلم بلسانها على ما يبدو.

حليم عباس

