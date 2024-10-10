شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. الفنان عثمان بشة يغني للقوات المشتركة ويشعل حماس المعازيم: (البداوسوا في الخونة العلوج والتأشيرة لذات البروج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنان الشاب عثمان بشة, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل الفنان الشاب حفل زواج لأسرة سودانية بالقاهرة بترديده أغنية للقوات المشتركة.

حيث ردد بشة, متغزلاً في القوات المشتركة, التي تقاتل بجانب الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع: (البداوسوا في الخونة العلوج والتأشيرة لذات البروج), وسط تفاعل المعازيم الحاضرين الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين