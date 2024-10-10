شاهد بالفيديو.. تحت حراسة الجيش.. سكان كوستي يحتفلون بدخول عربات “الموز” للمدينة لأول مرة منذ 6 أشهر بعد أن نجحت القوات المسلحة في فتح طريق (جبل موية)

وثق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دخول شاحنة محملة بالموز لسوق مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الناشط بتصوير احتفالات المواطنين والتجار داخل سوق المدينة الكبيرة وذلك لحظة دخول شاحنة الموز, للمدينة بعد انقطاع دام 6 أشهر بسبب إغلاق طريق “جبل موية”.

ودخلت شاحنة الموز الضخمة إلى السوق تحت حراسة أفراد من الجيش, قاموا بتأمينها خلال عبورها بطريق “جبل موية”, حتى وصولها سوق مدينة كوستي.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن القوات المسلحة كانت قد نجحت في فتح طريق “جبل موية”, بعد معارك ضد قوات الدعم السريع التي كانت قد فرضت سيطرتها عليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين