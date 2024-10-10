شاهد بالفيديو.. مستفرون بالجيش السوداني يتغنون باسم مناطق وقرى “الشوايقة” ويسخرون من حميدتي وهم يرددون: (مروي ونوري فوق.. والمرحوم طلب استنفار هوي شغلنا حار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو سخر خطف ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر شباب ضمن المستفرين بالجيش السوداني, من خطاب حميدتي الأخير.

وتغنى المستفرين, بقرى ومناطق “الشوايقة”, بالولاية الشمالية, وذلك رداً على اتهامات قائد الدعم السريع لقبيلة “الشوايقة” بالولاية الشمالية بموالاتهم للحركة الإسلامية وقائدها علي كرتي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ردد المستفرين: (مروي ونوري فوق.. والمرحوم طلب استنفار هوي شغلنا وبلحنا حار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين