شاهد بالفيديو.. الفنانة ريان الساتة تقدم وصلة رقص فاضحة بصدرها وتثير عازفها خلال حفل بالقاهرة

أثارت الفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان الساتة, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/1910051099480975

وقدمت الفنانة ريان الساتة, فواصل من الرقص المثير بصدرها مما أدى لإثارة حماس عازف “الطار” الخاص ضمن فرقتها الموسيقية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين