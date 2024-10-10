شاهد بالفيديو.. حميدتي للبرهان: (نوريك الكي والقرض الني) وساخرون: (المرحوم بقى يستخدم عبارات القونات)

أثار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد خطابه أمس الأربعاء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وجه حميدتي, خلال حديثه عدد من الرسائل لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وعدد من القيادات.

وقال قائد الدعم السريع في إحدى عباراته التي أثارت سخرية الجمهور: (ياريت لو اتمردنا أيام فض الاعتصام عشان كان نوريك الكي والقرض الني).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, سخر من عبارة حميدتي ووصفها بعبارة الفنانان الهابطات والمعروفات باسم “القونات”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت إحدى الناشطات رداً على عبارة حميدتي: (المرحوم بقى يستخدم عبارات القونات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين