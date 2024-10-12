حلفا الجديدة .. تشييد مركز مينارتي لحفظ القرآن

قام الأستاذ عبدالخالق بابكر أحمد جعفر العمده المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة بزيارةتفقدية للقرية 21 اسكان ريفي حلفا الجديدة حيث وقف على عمليات تشييد مركز مينارتي لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية برفقة الأستاذ حبيب محمد الحسن مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمحلية.

وأشاد العمدة بالجهود المبذولة من كافة الجهات التى ساهمت فى انشاء هذا الصرح الذى نعول عليه كثيرا فى نشر تعاليم القرآن وعلومه فى كافة ارجاء المنطقة، وأعلن عن تبرعه بعدد إثنين طن أسمنت ودور خرسانة.