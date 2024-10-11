الجنجويدي كائن ولد نفسه من رحمه الخاص:

هذه الحرب لم تحسم بعد. ولكن قبل وبعد الحسم علينا أن نتذكر دائما أن أي جنجويدي يمثل نفسه فقط ولا يمثل أثنية أو أقليم أو قبيلة أو حتي أسرته الضيقة من زوج وولد وام واب. وذلك لسببين.

السبب الأول هو أن الجنجويد مليشيا تمتلكها أسرة لم تحصل علي أي تفويض ديمقراطي من أي قبيلة لتعمل بإسمها.

السبب الثاني هو أن جنود الجنجويد في ميدان القتال وفي الصحافة والأسافير ومطابخ السياسة ينحدرون من جميع أنحاء السودان وأقاليمه وجهاته الأربعة.

كما توجد أعداد ضخمة من اللصوص الأجانب يحاربون مع الجنجويد بالسلاح والسياسة والمال.

لذلك فان مشكلتنا فقط مع الجنجويد ولا أحد غيرهم. كل أقاليم السودان وكل القبائل فوق راسنا. ثقافتها ثقافتنا وغناها غنانا واهلها أهلنا ولم يتغير شيء.

معتصم اقرع

